NBA為防疫大改賽程 兩延賽舉辦日期公布

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（法新社紐約30日電） 2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情讓美國職籃NBA 多次更動2020-21球季的賽程，今天有兩場延賽確定了比賽的日期。

美國職籃NBA 2020-21球季已因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情而多次更動賽程，今天再宣布兩場比賽賽程變動。

奧克拉荷馬雷霆客場挑戰曼菲斯灰熊的比賽，先前被延到3月開始的下半季，但日期並未確定，那場比賽現在已改在2月17日進行。

另一場原訂1月15日進行，由金州勇士作客鳳凰城，對上地主太陽的比賽，將改到3月4日進行。

NBA採取COVID-19接觸史追蹤措施後，導致太陽無法達到一場比賽至少有8名球員的要求。

而COVID-19健康暨安全規範相關議題，已使得NBA本季開打至今有22場比賽延期。

灰熊本季至今已6場比賽延期，其中5場原訂是1月20日至今天這段期間進行。

雷霆有2場比賽延期，但問題都出在對手身上。

勇士目前為止只有1場比賽延期，就是對太陽的比賽。太陽則是因為追蹤接觸史而湊不到8名球員，1月期間就出現4天內有3場比賽延期的情況。

© 2021 AFP