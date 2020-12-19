NBA爵士易主 新老闆興奮但謙卑

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（法新社洛杉磯18日電） 軟體開發商史密斯收購猶他爵士一案，今天獲美國職籃NBA理事會批准。史密斯對此表示興奮，但也強調會保持謙卑態度。

史密斯（Ryan Smith）是猶他州軟體公司Qualtrics的共同創辦人暨執行長，他從米勒家族手中接下球隊的經營權。米勒家族擁有爵士35年時間，10月首次有報導披露，他們有意出售球隊。

這個交易案，包括爵士隊，爵士的主場Vivint Arena，以及鹽湖城發展中的籃球和棒球隊，讓史密斯有濃厚的興趣。

史密斯是土生土長的猶他州居民，是爵士多年的合作夥伴。近年共同推出的慈善球衣紀念標章，更募集超過2500萬美元（約新台幣7.18億元）。

米勒家族仍將保有一小部分爵士的股權。爵士上季以44勝28敗的戰績闖進季後賽，但在首輪敗給丹佛金塊。

史密斯今年曾說：「過去35年，米勒家族把爵士管理得很好，我們都欠他們（一份情）。」

「對於有機會帶領爵士邁向長遠的未來，我太太和我本人都十分興奮，但絕對也是的謙卑，特別是要與全NBA最棒的球迷在一起。」

這筆交易的金額為16.6億美元（約新台幣476.91億元），而今年稍早，「富比世雜誌」（Forbes Magazine）針對NBA共30支球隊的價值做排名，當時爵士排在第21名，市值約為15.5億美元（約新台幣445.31億元）。

© 2020 AFP