NBA獨行俠重挫快艇 半場領先50分創紀錄

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（法新社洛杉磯27日電） NBA獨行俠今天124比73擊敗快艇，中場時獨行俠領先快艇50分，創下半場領先幅度最大的紀錄。

美國職籃NBA達拉斯獨行俠今天在客場挑戰洛杉磯快艇，上半場比賽，獨行俠的整體投籃命中率高達5成8 ，且嚴密的防守讓快艇命中率僅2成43，三分球更僅有慘澹的19投1中表現。

今天獨行俠翻新上半場得分差距紀錄之前，NBA於1954-55球季設立進攻時限以來的最大半場得分差距紀錄，是金州勇士1991年11月2日半場打完領先沙加緬度國王的47分。

今天的比賽，快艇陣中4度獲選參加明星賽的球星雷納德（Kawhi Leonard）缺席，他25日對上丹佛金塊的比賽中，被隊友不慎以手肘擊中臉部，造成嘴巴附近出現撕裂傷。

快艇今天開賽後先拿2分，但之後遲遲無法拿下分數，直到首節剩下8分11秒時才再進帳。

在首節剩下5分50秒時，獨行俠靠克雷貝（Maxi Kleber）砍進三分球，比分來到16比5，首度取得兩位數領先。

快艇有整整6分鐘時間，僅靠喬治（Paul George）的罰球拿下3分，直到首節剩下2分8秒時，才靠祖巴奇（Ivica Zubac）的灌籃，終結沒有辦法命中籃框的窘境。

次節獨行俠開局連拿9分，以45比13將領先擴大到32分，並再度讓快艇出現很長一段時間無法攻進籃框的狀況，以62比18再把領先優勢拉開，在勃克（Trey Burke）於第2節剩下23.5秒時砍進三分球後，獨行俠在中場以77比27領先快艇達50分。

快艇在下半場打出11比0開局，這是他們今天進攻最順的一段時間，但獨行俠打完3節仍以104比57遙遙領先。

© 2020 AFP