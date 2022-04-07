NBA球星坎特：勿讓台灣成下一個烏克蘭

（法新社日內瓦6日電） 勇於替西藏、新疆等議題發聲的美國職籃NBA球星坎特說，中國正觀察全球對俄羅斯入侵烏克蘭的反應。他說，各國應加強制裁莫斯科以嚇阻北京犯台，台灣不能成為下一個烏克蘭。

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坎特（Enes Kanter Freedom）因「賭上運動生涯」為新疆維吾爾族發聲，今天將在非政府組織主辦的第14屆日內瓦人權民主峰會（Geneva Summit for Human Rights and Democracy）獲頒2022年勇氣獎。

俄國上個月揮兵侵略烏克蘭，坎特表示，中國正密切觀察全球對俄羅斯侵烏的因應作為。他呼籲各國對俄羅斯實施更嚴厲制裁，藉此嚇阻北京當局犯台。

他說：「我們不希望台灣成為另一個烏克蘭。」

坎特在土耳其長大，曾替國家隊效力。2011年，他披上猶他爵士戰袍在NBA初登場；今年初被波士頓塞爾蒂克交易到休士頓火箭，但火箭隨即宣布放棄他，讓他成為自由球員。

他過去因人權問題批評過土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan），護照還因此於2017年遭土國政府註銷。

他接着更成為全球體壇最勇於發聲批評中國的運動員，為了說出北京對待維吾爾穆斯林和西藏少數民族的方式，願意放棄廠商高額的贊助機會。

© 2022 AFP