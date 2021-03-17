NBA球星詹姆斯投資芬威體育集團 成為MLB紅襪股東

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（法新社洛杉磯16日電） 多家媒體今天報導，美國職籃NBA超級球星詹姆斯（LeBron James）投資了芬威體育集團，成為美國職棒大聯盟MLB紅襪的股東之一。芬威集團同時也是英超利物浦俱樂部的母公司。

NBA洛杉磯湖人球星詹姆斯花了多少錢、買下芬威體育集團（Fenway Sports Group）多少股份等細節都未公開。

波士頓環球報（Boston Globe）報導，投資公司RedBird Capital Partners也斥資7.5億美元（約新台幣214億元）成為芬威集團的股東，據稱將擁有11%的股權，估計芬威集團價值約73.5億美元。

芬威體育集團是英格蘭足球超級聯賽（Premier League）利物浦足球俱樂部（Liverpool Football Club）的母公司，這支球隊上個球季（2019-20年球季）才在英超拿下隊史第19座冠軍。詹姆斯自2011年以來，已擁有利物浦俱樂部2%股份。

除了紅襪、利物浦外，芬威體育集團也擁有波士頓地區有線電視體育台「新英格蘭體育網」（NESN）、美國改裝房車系列賽（NASCAR）的洛許芬威車隊（Roush Fenway Racing）、行銷公司「芬威運動管理」（Fenway Sports Management）等。

詹姆斯的多年好友兼商業夥伴卡特（Maverick Carter）今天也投資了芬威體育集團。

根據財經媒體「富比士」（Forbes）資料，詹姆斯今年預計將賺進9540萬美元薪資和代言費，其中3140萬美元是他依約能從湖人手中獲得的薪資。他本季原可賺進3920萬美元，但因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情攪局，球員的薪資都會縮水。

詹姆斯生涯至今獲得的薪資和代言費，可望在今年突破10億美元。

© 2021 AFP