NBA畢爾不打東奧 美國澳洲熱身賽取消

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社洛杉磯15日電） 美國籃球協會（USA Basketball）今天宣布，美國職籃NBA巫師後衛畢爾不為美國男籃國家隊打東京奧運；活塞前鋒葛蘭特則和他一樣觸發COVID-19健康安全協議，但目前不清楚他是否也不打東奧。

美國男籃國家隊目前正在拉斯維加斯（Las Vegas）集訓，集訓營主辦單位今天也在簡短新聞稿中宣布明天與澳洲的熱身賽因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）健康安全協議取消，但沒提供更多細節。

畢爾（Bradley Beal）無緣征戰東奧，替補人選稍後將公布，很可能是從過去10天在拉斯維加斯集訓營一同陪練、由NBA球員組成的靶子隊中挑人。

美國隊目前熱身賽戰績1勝2敗，預定18日將與西班牙打最後一場熱身賽，然後隔天飛往日本。

效力華盛頓巫師的畢爾昨天觸發COVID-19健康安全協議，但沒公布是因為COVID-19篩檢呈陽性，還是因為可能暴露於病毒風險，如今確定無法參加東奧。

畢爾在拉斯維加斯的前3場奧運熱身賽都擔任先發。3場比賽中，美國男籃先是爆冷接連敗給奈及利亞和澳洲之後，最後才回過神擊敗阿根廷隊。畢爾平均每場打29分鐘，場均進帳10.3分、4.3籃板。

美國籃球協會（USA Basketball）聲明說，為審慎起見，底特律活塞前鋒葛蘭特（Jerami Grant）列入COVID-19健康安全協議名單。

至於他是否參加東奧，目前尚無相關消息。

© 2021 AFP