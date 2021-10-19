NBA稱96%球員已打疫苗 盼厄文改變心意

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（法新社紐約18日電） 儘管球員工會反對NBA實施打疫苗才能出賽的規定擴及所有球隊，但NBA總裁席佛今天表示，全聯盟已有約96%的球員打了COVID-19疫苗，盼厄文能改變拒打的心意。

美國職籃NBA新球季將於明天開打，NBA總裁席佛（Adam Silver）今天對記者表示，接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的球員人數已經增加，預料球季開打後還會再有更多球員施打疫苗。

法新社報導，席佛告訴記者說：「粗估有約96%的球員已打過疫苗，球季開打時，人數可望再提高一些。」

在2021-2022球季的籌備過程中，始終被（球員）猶豫是否接種疫苗的相關議題圍繞着，如今這個問題也已到了迫在眉睫的階段，其中最受矚目的案例，就是布魯克林籃網球星厄文（Kyrie Irving），他因為拒絕施打疫苗而被排除在出賽名單之外，甚至無法隨隊訓練。

紐約市的一項規定，要求進到室內公共空間的人，必須是已打過疫苗者，這意味厄文無法替籃網打主場的比賽。

籃網隨後表示，只要厄文屆時仍未打疫苗，那不論主、客場比賽，都不會讓他出賽。

席佛今天表示，他希望厄文最終能改變對疫苗的看法，但他也對紐約施打疫苗的規定表達支持。厄文因為不願接種疫苗，職業生涯陷入困境。

席佛說：「儘管厄文對打疫苗極為反感，但我希望他最終能決定接種，因為我希望本季能看到他上場打球，我也十分樂意見到籃網能以完整的陣容應戰。」

當被問到對於厄文的處境，他是否覺得公平，席佛回說：「我不確定公平是否為處理此事正確的方式，因為病毒本來就沒有所謂公平可言。」

「就對被此事影響的人來說，這是不分青紅皂白的，但我認為紐約和其他城市通過立法，要求在球場工作和造訪球場的觀眾都得打過疫苗，是非常適切的。」

「這似乎是當地對公衛做出的負責任決定，也是籃網之所以能順利運作的情況。」

© 2021 AFP