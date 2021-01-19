NBA籃網厄文挺種族平權 送遇害非裔男家屬1棟房子

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（法新社洛杉磯19日電） 美國職籃NBA退役球員傑克森（Stephen Jackson）表示，布魯克林籃網後衛厄文（Kyrie Irving）買了一棟房子，贈予遇害非裔男子佛洛伊德（George Floyd）的家屬。

去年5月25日，46歲的佛洛伊德在明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis），遭到白人警察蕭文（Derek Chauvin）以膝蓋壓頸8分鐘後死亡，當時佛洛伊德喊說自己不能呼吸，蕭文為此被控謀殺，這起殺人事件在全美掀起抗議與動亂。

傑克森是佛洛伊德的友人。他在NBA退役球員湯瑪斯（Etan Thomas）主持的Podcast節目The Rematch上表示，他持續試圖在情緒上及實質上支持佛洛伊德的家屬，並且注意到有其他人做了同樣的事情。

傑克森指出：「厄文買給他們一棟房子。小韋恩（Lil Wayne，饒舌歌手）的經紀人買了一台賓士給他們，芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand，女藝人）給他們迪士尼股票。」

NBA去年曾因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情停賽，厄文當時表明，他認為複賽將分散對抗系統性種族主義的注意力。

當NBA去年在奧蘭多如泡泡般的隔離園區複賽時，厄文受傷缺賽，他在場外持續活躍於社會及種族正義議題。

厄文去年7月曾承諾提供150萬美元，在薪水上補助選擇2020年球季不在泡泡隔離園區中比賽的美國女子職籃（WNBA）球員，無論她們是基於擔憂疫情，或是因為致力於社會正義志業。

© 2021 AFP