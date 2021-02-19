NBA籃網擊退湖人 取5連勝

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（法新社洛杉磯18日電） 美國職籃NBA布魯克林籃網的哈登（James Harden）貢獻23分、11助攻，哈里斯（Joe Harris）另砍進21分，今天以109比98擊敗地主隊洛杉磯湖人，取得5連勝。

籃網的厄文（Kyrie Irving）繳出16分和7籃板成績；盧瓦烏卡巴洛特（Timothe Luwawu-Cabarrot）今天從板凳出發拿下15分，三分球8投5中；哈里斯的三分球7投6中。杜蘭特（Kevin Durant）因為左腿筋拉傷，已經缺席3場比賽。

湖人的詹姆斯（LeBron James）23投14中，攻下32分、8籃板、7助攻。由於健康和安全方面的規定，施洛德（Dennis Schroder）未出賽；戴維斯（AnthonyDavis）因為小腿疼痛及阿基里斯腱炎傷勢加劇，預期將至少缺陣2到3周。

這場比賽讓詹姆斯締造史上第3位生涯得分突破3萬5000大關的紀錄，在第2節還剩47秒時，他靠着罰球拿到生涯第3萬5000分，目前累積生涯得分來到3萬5017分。

詹姆斯目前排在NBA歷史得分榜第3名，前兩名分別是馬龍（Karl Malone）的3萬6928分，第1名則為賈霸的3萬8387分。

© 2021 AFP