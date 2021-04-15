NBA籃網球星阿德雷奇宣布退休 原因心律不整

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（法新社紐約15日電） 在NBA打滾15年的布魯克林籃網隊大前鋒阿德雷奇（LaMarcus Aldridge）今天透過推特宣布退休，理由是本身有心律不整的現象。

阿德雷奇在推特表示：「我的上一場比賽是帶着心律不整上場的。夜裡我的狀況更加嚴重，這讓我很擔心。隔天一早我跟球隊報告我的狀況，他們馬上安排我去醫院做檢查。」

「雖然我現在狀況好轉了，但那晚的經歷是我一生中最可怕的事。也由於如此，我做出從NBA退休的艱難決定。15年來，我一直把籃球擺在第一位，現在該是優先重視健康和家庭的時候了。」

阿德雷奇3月28日遭聖安東尼奧馬刺買斷合約後加盟籃網，至今出賽5場，他的最後一場比賽是4月10日以101比126敗給洛杉磯湖人隊之役。當天他先發上場，出賽22分鐘得到12分、3籃板及2助攻。

籃網原本已有厄文（Kyrie Irving）、杜蘭特（Kevin Durant）、哈登（James Harden）、葛里芬（Blake Griffin）、喬丹（DeAndre Jordan）等球星，阿德雷奇也來「抱團」後，籃網陣容形成「六星連線」，爭冠氣勢旺盛。

阿德雷奇現年35歲，NBA生涯前9季效力波特蘭拓荒者，接下來轉至馬刺，本季他在馬刺21場比賽平均上場25.9分鐘，攻下13.7分和4.5籃板，籃板數創生涯新低，得分和上場時間則是新秀賽季以來最少。

阿德雷奇生涯15個賽季有7度當選明星球員，5次入選年度最佳球隊，總共出賽1029場，平均每場上場34.2 分鐘，場均19.4分、8.3籃板、2助攻與1阻攻，投籃命中率49.1%，罰球命中率81.1%。

© 2021 AFP