NBA衛斯布魯克繳大三元 詹姆斯休兵湖人遭雷霆逆轉

（法新社奧克拉荷馬市27日電） 美國職籃NBA球星衛斯布魯克今天繳出大三元，但湖人今天在詹姆斯缺陣下後繼無力，終場以115比123不敵開賽之前一勝難求的奧克拉荷馬雷霆。

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湖人頭號球星詹姆斯（LeBron James）因腳踝問題缺賽，「西河」衛斯布魯克（Russell Westbrook）與「一眉哥」戴維斯（Anthony Davis）擔起進攻重任，衛斯布魯克貢獻20分、13助攻與14籃板，戴維斯砍下30分。

第2節快結束時，雷霆一度落後26分，但中場休息過後，雷霆吹起反攻號角，讓衛斯布魯克與戴維斯難以招架。

湖人第一節飆出41分，前兩節打完取得72比56領先，看似可以輕鬆取勝。但第3節雷霆絕地大反攻，打出41比23攻勢，以97比95躍居領先，比賽進入最後一節。

終場前31.2秒，前鋒費佛斯（Derrick Favors）切入上籃，讓雷霆以118比115領先，哨響前湖人連續3投沒中，讓雷霆鎖定勝局。

雷霆的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）攻下全隊最高27分，貝茲里（Darius Bazley）貢獻20分，吉迪（Josh Giddey）得到18分。

© 2021 AFP