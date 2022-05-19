NBA西區冠軍賽首戰 勇士大勝獨行俠

（法新社舊金山18日電） 美國職籃NBA金州勇士在當家球星柯瑞（Stephen Curry）21分帶領及全隊多點開花，今天主場112比87擊敗達拉斯獨行俠，在七戰四勝制西區冠軍系列賽拔得頭籌。

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兩軍將於當地時間20日繼續在舊金山進行第2戰。

獨行俠3天前才靠斯洛維尼亞球星唐西奇（Luka Doncic）大殺四方的表現，季後賽第2輪以4勝3負淘汰鳳凰城太陽，今天作客舊金山對戰以逸待勞、拿過6次總冠軍的勇士顯得力不從心。

勇士打完上半場取得54比45領先，第3節趁唐西奇因肩痛場邊治療的空檔再拉出34比24的攻勢，帶着19分領先進入決勝節，第4節勇士一度領先達27分，教頭克爾（Steve Kerr）最後5分鐘索性把先發全換下，保留戰力。

柯瑞21分12籃板4助攻，浦爾（Jordan Poole）、魏金斯（Andrew Wiggins）各挹注19分，湯普森（Klay Thompson）前兩節雖手感冰冷一分未得，但下半場砍進15分；勇士全隊7人得分兩位數。

柯瑞賽後說：「我們今天把該做的都做到了，拿下首戰，但後面仍不可放鬆。我們事前擬訂具體的作戰計畫，今天大部分都確實執行，需要再保持3場同樣的努力才能戰勝獨行俠，對方不容小覷。」

獨行俠以唐西奇20分最高，但球隊今天幾乎一路落後，先發僅3人得分有雙位數。

西區冠軍勝出的球隊將與東區冠軍爭奪本季總冠軍，東區冠軍系列賽由邁阿密熱火以1比0領先波士頓塞爾蒂克。

© 2022 AFP