NBA詹姆斯推文批白人警殺非裔 美國右翼大肆抨擊

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（法新社紐約23日電） NBA洛杉磯湖人球星詹姆斯針對俄亥俄州一名警察槍殺非裔青少女所發表的煽動性推文，今天遭美國右翼人士大肆批評，保守派名嘴指控他心懷種族主義且行為不負責任。

法新社報導，俄州一名警察最近射殺16歲非裔青少女布萊恩（Ma'Khia Bryant），因為事發時她持刀衝向另一名少女。事後，在俄州出生的詹姆斯（LeBron James）推文附上一張前述警察的照片，寫着「你是下一個被究責的人」。

數小時後，詹姆斯刪掉這則推文，並解釋道，此文「被用來製造更多仇恨。問題不僅在於一名警察，而在整個體制，偏偏他們總是利用我們所說，來製造更多種族偏見。我只是非常希望，大家能比較負責」。

這番解釋無法平息社群媒體上的怒氣，而挑起怒氣的是以美國前總統川普（Donald Trump）為首的知名右翼名嘴。

川普宣稱：「他的種族主義咆哮有分裂作用、惡毒、具有侮辱和貶抑性質。他也許是個了不起的籃球選手，但他對國家團結並無幫助。」

阿肯色州選出的強硬派共和黨籍參議員柯頓（Tom Cotton）推文表示：「詹姆斯煽動民眾，去對一名俄亥俄州警察行使暴力。這是可恥與危險之舉，NBA覺得無所謂嗎？推特也覺得無所謂嗎？」

© 2021 AFP