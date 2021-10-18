NBA開幕戰焦點一次看 東西區將上演豪門對決

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（法新社華盛頓18日電） 美國職籃NBA 2021-22球季明天開打，公鹿球星安特托昆博將在新球季尋求另一座冠軍；籃網得在大將厄文缺席情況下打開幕戰；湖人巨星詹姆斯則在新陣容輔佐下展開新頁。

NBA將紀念創立75周年，東區新球季開幕戰由密爾瓦基公鹿在主場出戰布魯克林籃網。安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）上球季與公鹿隊友奪下隊史自1971年以來首冠，並且拿下總冠軍賽最有價值球員（FMVP），公鹿球員將於開幕戰當晚領取冠軍戒指。

東區上次二連霸冠軍是當年詹姆斯（LeBron James）領軍的邁阿密熱火，分別在2012及2013年奪冠，公鹿將試圖成為自熱火以來首支連霸的東區球隊。

在NBA休季期間，籃網掀起聯盟最大風波，陣中球星厄文（Kyrie Irving）因為拒絕施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，不得參加球隊練球及新賽季球賽。

但籃網仍將端出強大陣容，前場有兩次NBA冠軍暨2014年最有價值球員（MVP）杜蘭特（Kevin Durant），後場則有2018年MVP暨三屆得分王哈登（James Harden）坐鎮。

澳洲男籃好手米爾斯（Patty Mills）在東京奧運率國家隊奪銅後，於8月簽約加入籃網。今年33歲的米爾斯來自澳洲坎培拉，場上職司後衛，是聖安東尼奧馬刺2014年奪冠陣容之一，在厄文缺陣情況下，他可能增加上場時間。

NBA明晚開幕戰的另一焦點，將是陣容補強的洛杉磯湖人由詹姆斯領軍在主場對陣西區強敵金州勇士。

勇士球星柯瑞（Stephen Curry）、葛林（Draymond Green）、魏金斯（Andrew Wiggins）及其他諸將希望，阿基里斯腱受傷的後衛湯普森（Klay Thompson）將在今年12月或明年1月歸隊。

湖人已補進多位好手，輔佐詹姆斯及戴維斯（Anthony Davis），包括衛斯布魯克（Russell Westbrook）、霍華德（Dwight Howard）、朗多（Rajon Rondo）、亞瑞薩（Trevor Ariza）、蒙克（Malik Monk）、能恩（Kendrick Nunn）及安東尼（Carmelo Anthony）等球員。

詹姆斯曾奪下4次NBA的MVP，將追求他的第5座冠軍。他將於12月年滿37歲，但仍是技巧良好的得分高手，且在傳球能力上對敵隊構成威脅。

© 2021 AFP