NBA：字母哥狂砍43分 率公鹿力拔活塞

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（法新社密爾瓦基4日電） 美國職籃NBA密爾瓦基公鹿球星「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）今天狂砍43分，率隊以125比115擊退底特律活塞。

NBA前兩季年度最有價值球員（MVP）得主安特托昆博今天全場24投17中，包括兩記三分球，在禁區簡直無懈可擊。公鹿上半場得到的67分中，安特托昆博就包辦30分。

公鹿終場前2分38秒以118比110領先，活塞試圖拉近比分，但陣中球員波雅（Sekou Doumbouya）上籃時被安特托昆博賞了火鍋。

安特托昆博不但阻止了活塞的進攻動力，之後隊友迪文森索（Donte DiVincenzo）投籃彈框而出，他摘下籃板將球補進，有效終止活塞反攻。

在安特托昆博的傑出表現幫助下，公鹿整場禁區得分為62分，遠高於活塞的42分。公鹿上半場在禁區拿下40分，活塞僅得14分。

此外，公鹿密道頓（Khris Middleton）繳出19分、哈勒戴（Jrue Holiday）得到15分，奧古斯丁（D.J.Augustin）砍下11分，福布斯（Bryn Forbes）及波蒂斯（Bobby Portis）各自貢獻10分。

活塞球星葛里芬（Blake Griffin）此役缺陣，新秀海斯（Killian Hayes）在第三節摔倒臀部受傷，之後未再回到場上。

© 2021 AFP