NBA/黃蜂破籃網3連勝 湖人打跑灰熊終開胡

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黃蜂上半場落後8分，下半場開始進入狀態，在第3、4節拿下61分，遠勝過籃網在這兩節攻下的37分。前鋒布里吉斯（Miles Bridges）拿下全隊最高32分，還抓下9籃板。

拉米羅．波爾（LaMelo Ball）為黃蜂貢獻18分；史密斯（Ish Smith）15分中有11分在第4節拿下。馬丁（Cody Martin）有12分進帳。

法新社報導，布里吉斯說：「這展現我們成長之處。只要我們都變得成熟，我們就會繼續獲勝。」

杜蘭特（Kevin Durant）砍下全場最高38分，仍未能助籃網取勝。隊友哈登（James Harden）挹注15分，三分球8投僅2中。籃網只有杜蘭特和哈登得分達雙位數。

隊上球星厄文（Kyrie Irving）因為拒絕施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，而被排除在出賽名單之外，引發部分球迷抗議，賽前場外聚集一小群反疫苗示威者，場面亂鬨哄。

杜蘭特表示：「我們當然希望厄文一起上場，他是一大戰力，但現在就是無法出戰。因此我們得想辦法，全隊還是得比賽。」

至於湖人與灰熊的比賽，「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）替補上場攻下湖人全隊最高28分；其次是戴維斯（Anthony Davis）22分，外加8籃板；詹姆斯（LeBron James）拿下19分；衛斯布魯克（Russell Westbrook）繳出13分、13助攻的雙十表現。

灰熊的莫蘭特（Ja Morant）飆出全場最高40分，還有10助攻；貝恩（Desmond Bane）17分；亞當斯（Steven Adams）14分、16籃板。灰熊開季來到2勝1敗。

© 2021 AFP