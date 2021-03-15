NCAA籃球賽 岡薩加大學列頭號種子

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（法新社華盛頓14日電） 全美大學體育聯盟（NCAA ）籃球賽去年因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情而取消，今年回歸，岡薩加大學登上頭號種子。

NCAA男籃賽到了3月共有68支隊伍參加，往年分散於全美各地開打，今年則集中在印第安納州印第安納波利斯（Indianapolis）舉行，從本月18日一直打到4月5 日。

NCAA男籃依區共有4個一號種子球隊，分別為岡薩加大學（Gonzaga University）、貝勒大學（Baylor University）、伊利諾大學（University of Illinois ）以及密西根大學（University of Michigan）。

整體的第一種子球隊則為本季位居第一、未曾嘗過敗績的岡大，目前戰績26勝0敗的岡大鬥牛犬隊，有機會成為繼印第安納大學（Indiana University）1975-76球季32連勝奪冠後，首支締造整季不敗的冠軍隊伍。

岡大男籃教練費攸（Mark Few）告訴體育頻道ESPN ，去年岡大就是奪冠大熱門，賽事卻因疫情取消，讓人心碎。

岡大NCAA歷來最好成績是2017年闖進冠軍賽，但最後敗給北卡羅來納大學，拿下亞軍。

© 2021 AFP