Netflix進軍電玩

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（法新社舊金山20日電） 影劇串流平台Netflix今天表示，甫結束的季度新訂戶人數超乎預期，平台將新增電玩遊戲項目，盼更進一步刺激成長。

根據Netflix公布的第2季財報，付費訂戶共2.09億，營收73億美元，較去年同期增長19%。獲利13.5億美元低於前一季的17億美元，不如市場預期。

身為串流媒體領頭羊的Netflix表示，疫情讓財報「不尋常的起落」，去年疫情期間的強健成長，如今已然消退。

Netflix表示，影片製作尚未從疫情造成的延宕恢復之際，公司持續投資內容，目前處於「拓展至遊戲的早期階段」。

Netflix表示：「會員的Netflix訂閱將包含遊戲，無須另外付費，如同電影及影集般。」

財報公布後，Netflix股價在盤後交易市場微幅上揚。

市場研究公司eMarketer分析師海格斯壯（Eric Haggstrom）表示，Netflix市佔率稍微被僅進入串流市場第2年的「迪士尼+」侵蝕。

Netflix最近從臉書（Facebook）挖角一位電玩遊戲專家擔任遊戲部門主管。

貝爾杜（Mike Verdu）被聘來負責遊戲開發，總部位在矽谷的Netflix曾表示，「要塞英雄」（Fortnite）等當紅遊戲是公司的競爭對手。

© 2021 AFP