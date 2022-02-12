NFL年輕四分衛領軍 孟加拉虎力拚隊史首冠

（法新社洛杉磯11日電） 職業美足NFL本季高潮迭起，重頭戲超級盃將於13日下午3時30分（台灣時間14日上午7時30分）登場，25歲的孟加拉虎四分衛巴羅（Joe Burrow）領軍迎戰公羊隊，力拚隊史首冠。

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洛杉磯公羊（Los Angeles Rams）將在洛杉磯SoFi體育場（SoFi Stadium）出戰辛辛那提孟加拉虎（Cincinnati Bengals）。

超級盃（Super Bowl）主角將是兩位才華橫溢的四分衛對決，公羊四分衛史塔福（Matthew Stafford）和孟加拉虎四分衛巴羅過去都是選秀狀元，也都是生涯首度闖進超級盃。

巴羅2020年菜鳥球季因嚴重膝傷而報銷，傷愈歸隊後率領孟加拉虎睽違33年再闖超級盃。

若孟加拉虎勝出，也將寫下NFL史上數一數二驚奇的大變身佳話。

他們上季4勝11敗，戰績只比2019年球季2勝14敗好一點，冷嘲熱諷不斷，然在教頭泰勒（Zac Taylor）指導及巴羅2020年加盟的鼓舞下，全隊本季搖身一變，一路過關斬將打進超級盃。

巴羅今天在媒體面前神情自若，對於接下來的超級盃躍躍欲試。

巴羅說：「我看膩了比賽影片，只想上場。我不會拿自己跟任何人比較，我會努力成為最棒的巴羅。」

© 2022 AFP