NFL美洲虎教練任職不滿一年 惹多起醜聞被炒

（法新社邁阿密15日電） 職業美式足球聯盟NFL傑克森維爾美洲虎（Jacksonville Jaguars）教練梅爾（Urban Meyer）執掌兵符期間爆發一連串醜聞，戰績乏善可陳，任職不到一年就遭解聘。

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在57歲的梅爾率領下，美洲虎本季僅打贏兩場比賽。他曾是美國大學美式足球場上的明星教練，但在美洲虎經歷了一段動蕩時期。 美洲虎老闆夏希德汗（Shahid Khan）在聲明中表示：「經過數周仔細考量並全盤分析梅爾在本隊整體表現後，我非常失望地得到結論，每個人都必須立即做出改變。」

夏希德汗表示：「我今晚通知了梅爾這項改變。如同我10月所說，重新獲得我們的信任和尊重至關重要。很遺憾地，事情並非如此。」

「坦帕灣時報」（Tampa Bay Times）昨天報導，前美洲虎踢球員藍博（Josh Lambo）自曝，他曾於開季前與隊友進行伸展訓練時，慘遭梅爾腳踢。 藍博在訪問中說，梅爾對特別組球員不以姓名相稱，而是叫他們「踢球員」、「棄踢手」或「長開球手」。藍博表示，他在隊上頭兩場季前熱身賽射門都失手，後來就慘遭梅爾腳踢。但梅爾否認有這件事；他今年一月開始擔任美洲虎教練。 法新社報導，夏希德汗在聲明中並未提到這件事，但看來他已經受夠了。 美洲虎本季一開始就吞下0勝4負的成績，梅爾10月又因社群媒體貼文指他輸球後還與女性在酒吧尋歡作樂而飽受批評。 梅爾發布了道歉聲明，但夏希德汗仍尖銳地公開譴責他的作為「不可原諒」。

梅爾在美洲虎的教練任期一開始就有爭議。他當時招募一名前愛荷華大學肌力教練，而此人曾被指控種族歧視及霸凌。

NFL官網上周還報導，梅爾曾稱呼助理教練為「魯蛇」，文中還提到接球員瓊斯（Marvin Jones）相當不滿梅爾在公私場合批評隊上接球員的表現，於是離開球隊主場館，經人勸說才歸隊。

© 2021 AFP