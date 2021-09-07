NGO氣候行動網籲11月全球氣候峰會延期

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（法新社法國馬賽7日電） 逾1500個關注氣候議題的非政府組織今天透過聲明，要求英國延後預計11月登場的COP26氣候峰會，因開發中國家缺乏COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，可能無法順利赴會。 這些非政府組織（NGO）組成的「氣候行動網」（Climate Action Network）表示，目前COVID-19病例激增，全球疫苗施打速度不均，加上有約60個希望參加聯合國（UN）這項12天氣候峰會的國家地區，被英國列入須嚴格隔離的「紅色名單」，這代表「全球氣候會議不可能安全、廣納各方且公正」。

氣候行動網執行長埃索普（Tasneem Essop）說：「我們憂心受氣候危機影響最深、又缺乏富國支援疫苗的那些國家，將被排除在外。聯合國氣候會議向來存在權力不平衡的問題，現在，公衛危機又使之惡化。」

英國則表示，聯合國近期公布的氣候科學報告，說明了「COP26（氣候變化綱要公約第26次締約方會議）為何必須如期於今年11月舉行，全球領袖須共聚一堂，提出因應氣候變遷的決定性承諾」。

COP26主席夏瑪（Alok Sharma）回覆法新社時則提到，COP26原定於去年11月舉行，已經延期一次。

夏瑪表示：「為確保格拉斯哥（Glasgow）的峰會能納入各方、易於參與且安全，我們正努力不懈地與所有夥伴合作，包括蘇格蘭政府與聯合國。」

英國曾說會幫接受隔離的與會代表支付住宿費，還說會提供快速接種疫苗的管道。但根據氣候行動網，申請接種的代表都還沒打到疫苗。

© 2021 AFP