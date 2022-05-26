Nike跟進其他西方企業 不續簽俄國授權合約

（法新社紐約25日電） 在俄羅斯持續攻擊烏克蘭之際，運動用品商耐吉公司（Nike）今天加入愈來愈多西方企業撤出俄羅斯的行列，宣布不續簽俄國的授權合約。

廣告 繼續瀏覽後續

在俄國揮軍入侵烏克蘭後，Nike兩個月前先關閉自營店，今天的決定又影響了獲得授權的零售商。

Nike表示：「基於在俄羅斯經營上的挑戰，Nike已決定不續簽或簽訂任何新的業務承諾，包括與我們的經銷商Up&Run。」

「我們的業務仍處於暫停狀態，同時繼續發薪給員工。」

俄國媒體「新聞報」（Vedomosti）報導，Up&Run的母公司「創新零售集團」（Inventive Retail Group）因無法取得商品，將關閉在俄國的零售點。經法新社詢問，Nike以前述聲明作為回應。

創新零售集團網站上有37個Nike銷售據點，其中9個顯示「暫時關閉」。

創新零售集團發言人告訴法新社：「從我們的商店可以看出物流中斷，商品缺貨。在當前現實條件下，我們無法繼續支援Nike單一品牌商店的服務，將不得不關閉這些店。」

連鎖咖啡店品牌星巴克（Starbucks）兩天前才說要關閉俄羅斯的130家店；速食業巨擘麥當勞（McDonald's）在俄羅斯原有850家店、員工總數6.2萬人，上周也宣布結束當地生意。

俄國2月24日入侵烏克蘭，促使國際社會對俄國施加前所未有的制裁，服飾品牌H&M、運動用品業者「阿迪達斯」（Adidas）、傢具商「宜家家居」（IKEA）等外國企業也紛紛撤離俄國。

© 2022 AFP