Novavax公司：旗下疫苗防護力逾9成

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（法新社華盛頓14日電） 生技公司諾瓦瓦克斯（Novavax）在美國進行大規模研究後於今天表示，旗下2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的防護力超過9成，對變異病毒株亦然。

Novavax研發的COVID-19疫苗采蛋白質次單位技術。台灣高端和聯亞公司也是採用相同技術研發疫苗。

根據Novavax公司聲明，旗下疫苗「對中等癥狀和重症，展現出100%的防護力；整體效力則為90.4%」。

聲明並提到：「為評估效力、安全性和免疫原性（Immunogenicity），這次研究一共從美國、墨西哥119個地點找來2萬9960人參與。」

總部位於馬里蘭州的Novavax還說，公司打算在2021年第3季前向監管單位申請核准，之後預計在第3季結束前每月生產1億劑疫苗，在今年底前提升至每月1億5000萬劑。

Novavax總裁兼執行長爾克（Stanley C. Erck）說：「如今Novavax距離解決全球對於取得更多COVID-19疫苗的緊急且持續公衛需求，又往前靠近一步。」

若干富裕國家的疫苗施打計畫雖已取得進展，各界仍憂心許多窮國在這場全球接種行動中落了隊。

當前全球極度貧窮國家的疫苗接種率，遠低於七大工業國集團（G7）工業化強國和其他富國。從迄今已接種的劑量來看，G7與世界銀行（World Bank）定義的低收入國家差距為73比1。

不同於某些款疫苗，正式名稱為NVX-CoV2373的Novavax疫苗不用儲放於超低溫環境。公司表示，這款疫苗可在攝氏2度至8度間儲存並維持穩定，可使用現行疫苗供應鏈管道來配送。

至少在理論上，這代表Novavax疫苗應能更容易在衛生基礎建設不那麼完善的國家進行運輸和施打作業。

© 2021 AFP