Novavax新冠疫苗 對南非變種病毒防護力超低

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（法新社華盛頓28日電） 美國生技製藥諾瓦瓦克斯醫藥公司（Novavax）今天表示，在英國進行關鍵的第3階段臨床試驗中，這款需打兩劑的疫苗整體效力為為89.3%，但在南非試驗時保護力卻驟減。

Novavax表示，已於月初開始着手因應新病毒株的新款疫苗，預計未來幾天就會選出理想的候選疫苗，接着在第2季展開臨床試驗。

Novavax生產的NVX-CoV2373疫苗是美國政府疫苗研發計畫「神速行動」（Operation Warp Speed）的6支候選疫苗之一，獲得17.5億美元的經費資助，同時也在美國和墨西哥進行臨床試驗。

美國輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）生產的mRNA疫苗，是將新冠病毒棘狀蛋白的mRNA送至人體內，產生能中和掉病毒的蛋白來保護人體。Novavax疫苗則是注射病毒的蛋白進入人體，刺激人體產生抗體。

Novavax疫苗在英國的試驗涵蓋1萬5000名18歲至84 歲的受試者，其中27%年齡超過65歲。

研究顯示，Novavax疫苗對於原始Covid病毒的防護力高達95.6%，對於英國變種病毒為85.6%，但在一個規模較小、僅4400多人的中階試驗中，對南非變種病毒的防護力則降到49.4%。

© 2021 AFP