Novavax疫苗 美墨展開第3階段臨床試驗

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（法新社華盛頓28日電） 美國國家衛生研究院（NIH）今天宣布，美國生技製藥業者諾瓦瓦克斯醫藥公司（Novavax）的新型冠狀病毒疫苗已在美墨兩國展開第3階段臨床試驗，以判定其安全性與有效性。

這款稱作NVX-CoV2373的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，也正在英國展開類似的第3階段試驗，已招募約1萬5000名受試者。

在美國和墨西哥展開的新試驗，將涵蓋約3萬名18歲以上志願者。在受試者不知情的情況下，2/3施打疫苗、1/3施打安慰劑。

NIH旗下單位、美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）說：「這是在美國展開第3階段試驗的第5款候選疫苗，透過研發多款安全且有效的疫苗，展現我們終結這場流行病的決心。」

聲明說，目標是美墨受試者至少有25%為65歲以上，也將特別著重在非裔與拉美裔等暴露病毒風險較高的族群，或是染疫風險較高的肥胖和糖尿病等慢性病族群。

這款疫苗必須施打兩劑、間隔3周，可存放於攝氏2 至8度的環境中，相較於已獲批準的輝瑞（Pfizer/ BioNTech）與莫德納（Moderna）疫苗，可能更容易配送。

輝瑞和莫德納疫苗都是信使核糖核酸（mRNA）疫苗，Novavax是利用蛋白質重組技術的次單位疫苗。（譯者：陳怡君/核稿：劉文瑜）

© 2020 AFP