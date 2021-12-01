OECD下修今年全球經濟成長 籲加速接種疫苗

（法新社巴黎1日電） 經濟合作暨發展組織（OECD）今天下修2021年全球經濟成長展望，並呼籲加快施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，以免出現「更加致命變異株」。

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OECD在其更新版經濟展望報告中表示，今年全球經濟預計增長5.6%，低於先前預測的5.7%，因為Omicron變異株恐會影響經濟復蘇腳步。

總部位於巴黎的OECD表示，「全球復蘇仍持續進展，但已失去勢頭，同時也變得越來越不均衡。」

儘管OECD對復蘇抱持「審慎樂觀」態度，但它也警告，醫療衛生、高通膨、供應鏈瓶頸和潛在政策失誤「全都是關鍵疑慮」。

OECD指出，「各國的最優先政策仍然是確保全球儘快生產和部署疫苗，包括追加劑。實現上述目標之前，所有國家的經濟復蘇仍將不穩且充滿變數。」

在「較好狀況」下，疫情可能繼續限制人員流動，這可能對勞動市場、產能和價格產生長期影響。

OECD首席經濟學家布恩（Laurence Boone）在報告中警告，「最糟糕的狀況是，疫苗接種率低的部分地區成為更致命變異株的溫床，進而損害生命與生計。」

調降今年經濟成長預估的同時，OECD對2022年的經濟成長預測維持不變，仍為成長4.5%。

英國經濟研究機構牛津經濟公司（Oxford Economics）分析師表示，如果新的變異病毒株影響輕微，可能導致明年全球經濟成長減少0.25個百分點；但如果它更加危險，且全球大部分人口又陷入封城困境，則經濟成長將減少2個百分點。

© 2021 AFP