OECD經濟學家：中國能應付恆大財務風波衝擊

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（法新社巴黎21日電） 經濟合作暨發展組織（OECD）首席經濟學家布恩（Laurence Boone）今天表示，中國經濟能應付債台高築的民營地產開發商恆大集團可能倒閉的影響，對其他市場影響有限。

布恩說：「我們認為中國當局有財政能力和貨幣能力來抵擋這波衝擊。」

恆大負債3000億美元，相當於中國國內生產毛額（GDP）2%，本月23日起即將有債券利息到期，無法償付將引發違約問題。

債信評等機構標準普爾（S&P）本周稍早發布報告指出，他們認為，北京當局若認為可能會發生大規模影響，將會出手干預。

恆大債務危機讓外界不禁擔憂，2008年美國銀行巨擘雷曼兄弟破產倒閉，進而引發全球金融危機的事件將重演。

不過布恩淡化恆大影響的風險。她在OECD世界經濟展望記者會上表示：「我們必須從真實面和財務面去判斷。」

她說：「就真實面來看，顯然的，當中國內需減少就可能有所影響。」

「不過在財務方面來說，中國金融市場和其他市場間的關聯比我們在西方世界看到的少得多，所以除了部分特殊企業外，在這裡的影響會相當有限。」

OECD今年經濟展望報告仍預測中國經濟成長率為8.5%。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP