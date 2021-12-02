Omicron不確定性瀰漫 亞股收盤漲跌互見

（法新社香港2日電） 亞洲股市交易商今天仍努力收復COVID-19新變異株Omicron近日掀起的跌勢，但美國昨天通報境內首例Omicron確診，引發美股尾盤挫低，在不確定性瀰漫下，亞股收盤漲跌互見。

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美國傳出一名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）患者感染的是Omicron變異株，激起美國投資人一陣驚慌，害怕當局將被迫恢復嚴格防疫限制或甚至封城，導致全球最大經濟體的復蘇進度被打亂。

在此之前，市場已普遍認為，美國聯邦準備理事會（Fed）將較預期提前結束大規模購債的金融支援措施，並將在明年開始升息，以防目前已來到30年高點的通貨膨脹可能失控。

供應鏈阻塞、能源價格勁揚及勞力短缺，造成世界各地物價大漲，近幾周已令投資人持續焦慮不安。加上又傳出發現Omicron消息，及有人警告疫苗恐不夠有效對抗這支病毒株，引發11月26日市場恐慌。

專家表示，Omicron究竟有多危險，要花數周時間才能通盤了解。世界衛生組織（WHO）則說，疫苗很可能足以抵擋這支變異病毒株最壞情況。澳洲首席醫療官員也暗示，Omicron致命程度可能不如其他變異株。

儘管如此，市場對於Omicron危機的任何負面消息保持高度敏感，有美國股市「恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）來到2月初至今最高點。

世界主要工業化國家組成的經濟合作暨發展組織（OECD）也警告，Omicron對全球經濟復蘇構成威脅，並因此下調今年成長展望預測。

紐約股市昨天交易場內焦慮氣氛明顯。美國宣布境內出現Omicron病例後，華爾街股市3大指數一反交易日大部分時間走揚行情，攜手翻黑。

東京股市今天收盤跟進下跌0.7%，上海股市也收低0.1%，雪梨、新加坡和威靈頓股市同樣收黑。

不過，香港股市收漲0.6%，首爾、台北、曼谷、雅加達、馬尼拉和孟買股市也全數收高。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

© 2021 AFP