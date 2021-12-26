Omicron來勢洶洶 印度將讓15歲以上者打疫苗

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（法新社新德里25日電） Omicron變異病毒株來勢洶洶，印度總理莫迪今天宣布，明年1月起，將讓15歲（含）以上青少年接種COVID-19疫苗。 具高傳染力的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異病毒株已立足印度，該國衛生部對Omicron擴散感到憂心。 莫迪（Narendra Modi）說：「Omicron現在是個值得探討的問題。」 他在對全國人民發表談話時說：「看到全球（疫情）的發展，並檢視我們過去11個月疫苗施打情形，我們的科學家今天做出關鍵的決定。」 他進一步說，現在是該「小心謹慎」的時候了；他並宣布，自明年1月3日起，15歲（含）以上者皆可接種疫苗。 莫迪並說，醫護及第一線工作人員、還有60歲以上與有慢性病的公民，將可在1周後開始接種「預防性劑量」（追加劑）。 印度今年1月開始讓民眾接種疫苗，但開始的時間太晚，且問題重重。不過，5月曝露出該國醫護基礎建設不佳的毀滅性第2波疫情爆發後，疫苗施打的速度加快了。 在那之後，印度政府施打超過14.1億劑的疫苗，其中大部分是國產疫苗。 莫迪說：「我們很早就知道疫苗的重要性，因此已經讓超過61%的成年人打了兩劑疫苗，至少打過1劑疫苗的比例更達90%。」 印度染疫後病逝的總人數達48萬，僅次於美國、巴西，是死亡人數第3高的國家。 但印度各地普遍有低報的情況，部分研究估計，印度實際染疫病歿的人數，可能是目前公布數字的10倍。