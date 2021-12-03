Omicron來襲南非新增確診增 大多為輕症

（法新社約翰尼斯堡2日電） 專家今天說，COVID-19新變異株Omicron導致南非染疫病例激增，但住院人數相對較少，患者目前僅通報輕微的癥狀。

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南非今天通報新增1萬1535起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，主要是出現在疫情中心豪登省（Gauteng），即最大城約翰尼斯堡與首都普勒托利亞（Pretoria）所在省分。

南非科學家才在一周前警告全球，偵測到新的變異株Omicron，現在COVID-19確診病例已增至5倍，其中3/4新增病例是感染Omicron，但目前染疫死亡與住院人數增加速度相對較慢。

專家警告，對於Omicron還有很多地方需要了解，但讚揚接種疫苗有助防範更多重症病例。.領導南非豪登省COVID-19諮詢委員會的卡旺加（Mary Kawonga）博士說：「COVID-19住院人數增加，但還不到我們在前幾波疫情看到的程度。」

卡旺加在記者會上說：「住院率上升的幅度比確診病例低許多，也比第3波疫情時低許多。」

卡旺加指出，部分是因為許多感染患者都很年輕，而疫情期間年輕人通常出現的是輕症。

© 2021 AFP