Omicron和聯準會緊縮疑慮籠罩 亞股普遍下跌

（法新社香港14日電） 投資人關切COVID-19變異病毒株Omicron疫情發展、中國地產市場面臨的困境，以及主要國家央行即將採取行動抑制通貨膨脹升溫，亞洲股市今天在重重陰影下，收盤普遍下跌。

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本周股市一反上周強勁表現轉為走跌，利空來自英國為了抵擋COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株來襲，成為最新加強防疫措施的國家，中國也通報首例Omicron確診。許多人擔憂，全球經濟復蘇恐落入險境。

亞洲開發銀行（Asian Development Bank）便警告，Omicron可能帶來「重大」經濟衝擊。亞銀並下修亞洲開發中地區今明兩年經濟成長預估，指出Omicron已帶來「額外不確定性」。

疫情之外，投資人的焦點還鎖定美國聯邦準備理事會（Fed）將在結束2天會議後，於明天宣布最新貨幣政策決定。

大西洋兩岸決策官員都正在對付物價漲勢。除了聯準會，歐洲中央銀行（ECB）和英國央行英格蘭銀行（Bank of England）也都將在16日宣布政策決議。

聯準會可以升息，驟然停止對疲軟的經濟復蘇提供支援；或是維持現有政策，放手讓通膨進一步升溫。美國央行官員必須在這兩個選擇間謹慎拿捏。

日本瑞穗證券表示，在聯準會做出政策決定前，投資人進場意願不高。美國金融服務公司愛德華瓊斯（Edward Jones）投資策略師庫爾卡法斯（Angelo Kourkafas）也指出，市場對於聯準會行動有點不安與緊張。

另一方面，中國地產業巨擘恆大驚人的失勢發展，持續為中國房市帶來麻煩。開發商世茂集團今天成為最新受拖累業者，股價暴跌至10年來最低點。

香港股市今天收盤應聲下挫1.3%，上海股市收跌0.5%，東京股市收挫0.7%，雪梨、首爾、台北、威靈頓和雅加達股市也全數收黑。但新加坡、曼谷和馬尼拉股市收高。

© 2021 AFP