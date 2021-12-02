Omicron堪憂 OPEC+仍決議1月繼續增產

（法新社倫敦2日電） 儘管COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的新變異株Omicron令原油需求前景產生疑問，主要產油國今天仍決定明年1月繼續溫和增產。

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之前美國為抑制能源價格飆漲，帶頭施壓產油國大幅增加產量，但沙烏地阿拉伯與俄羅斯為首的石油輸出國家組織與結盟油國（OPEC+）並未妥協。

觀察家原本預期，OPEC+會選擇於明年1月凍結產量，尤其是Omicron病毒株出現後，各國紛紛實施新的旅行限制，並考慮採取其他可能降低需求、傷害油價的防疫措施。

但今天下午召開1個多鐘頭的視訊會議後，OPEC的13個成員與另外10個盟友決議，維持現行日產量每月遞增40萬桶的計畫。

由於原油價格飆漲已傷害經濟復蘇步調，美國上周與中國、印度、日本決定釋出戰略儲油，以助壓低原油價格。

凱投宏觀公司（Capital Economics Ltd.）大宗商品經濟學家賈德納（Edward Gardner）表示：「我們懷疑美國主導同步釋出石油儲備…是OPEC+決定繼續維持增產的理由之一。」

賈德納指出，OPEC+「可能不希望刺激大型石油消費國進一步行動」。

© 2021 AFP