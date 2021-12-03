Omicron恐慌疑慮緩和 亞股漲多跌少

（法新社香港3日電） 投資人對COVID-19新變異株Omicron疑慮減弱，而在美國聯邦準備理事會（Fed）準備減碼疫情期金融支援之際，市場觀望稍晚將出爐的美國重要就業報告，亞股今天收盤漲多跌少。

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自從7天前傳出，新發現的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron傳染力可能比Delta變異株更強，且疫苗對它的防護效力可能較低的消息後，全球資產價格便震蕩不休。

不過，其後有數則報導指出，Omicron傳播速度或許更快，但有跡象顯示，它的致病力可能不如Delta等其他變異株強，且疫苗或許有辦法加以攔阻，投資人一開始的恐慌情緒似乎暫時消散。

儘管如此，專家先前已表示，或許要花上3周時間才能通盤了解Omicron的可能發展及經濟衝擊。各國政府目前則先謹慎應對，已再度實施限制措施，包括旅行禁令和一些封鎖令。

市場目光如今望向聯準會。聯準會注意力已轉向防止物價失控，主席鮑爾（Jerome Powell）本周暗示，央行很可能加快減碼購債的速度，接着將焦點放在何時升息。聯準會雖然預告行動已久，但現在投資人必須準備適應低成本資金時代結束。

美國股市3大指數昨天收盤勁揚，亞洲股市今天開場步伐緩慢，所幸最終大多數都跟進收紅。

東京股市收盤上揚1%，上海股市收高0.9%，雪梨、首爾、新加坡、威靈頓和馬尼拉股市也全數收漲。然而香港股市收跌0.1%，台北、曼谷、雅加達和孟買股市也收低。

港股受到科技類股下跌拖累，賣壓來自美國證券管理委員會（SEC）發布命令，要求在美股上市的外國企業必須揭露是否受到一國政府「擁有或控制」。

由於北京以往拒絕准許在中國和香港註冊企業將審計資料交由美國官方檢查，意味這類企業很可能必須退出美國股市。未在亞洲市場掛牌的中國叫車平台滴滴出行，今天便宣布自美股下市，加重類股跌勢。

在美國和香港股市皆掛牌的中國科技業巨擘如阿里巴巴、騰訊、京東和網易，今天在香港股價全都應聲重挫。

© 2021 AFP