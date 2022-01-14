Omicron打亂供應鏈 美國超市補不了貨

（法新社美國比塞大14日電） COVID-19變異株Omicron席捲美國，超市貨架空空如也，成了疫情持續擾亂美國供應鏈的最新跡象。

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經常到華府郊區、馬里蘭州比塞大（Bethesda）一家 Giant超市消費的顧客圖恩（Justin Toone）告訴法新社：「今天的狀況不如星期天糟，但還是有很多貨架空無一物，許多貨品被掃光。」 COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，美國一再出現用品短缺狀況，起初大家跑去超市搶購衛生紙，但之後有愈來愈多貨品被一掃而空，尤其是在出現暴風雪等惡劣天氣的地區。 圖恩說：「上周連續好幾天，這家Giant超市與周邊所有超市的貨架上什麼都沒有，沒有水果、蔬菜可買。」附近商店的蜂蜜、雞蛋、牛奶與肉品都被搶購一空。

美國雪城大學（Syracuse University）供應鏈管理學教授潘菲德（Patrick Penfield）說，前幾波疫情是在一段時間內影響美國不同地區，超市有時間調整供應鏈。 他指出：「Omicron變異株傳染力那麼強，是一次衝擊全美上下，美國有很多超市與食品業者都面臨員工請病假或被要求隔離的問題。」 除了供應鏈之外，美國還有是否能夠生產足夠食品、配送到超市、並及時上架的問題。 超市現在必須先把庫存商品擺到架上，對於供應短缺的物品，則必須限制上架的數量，這樣才不會被消費者一掃而空。 美國新增確診病例因Omicron肆虐而激增，潘菲德警告，就算「所有情況回歸正常，沒有新的變異株」，超市商品短缺情況可能仍將持續到3月底。

美國「全國食品雜貨協會」（National Grocers Association）說，全美商家難以找到足夠的員工，「讓關鍵產業感到吃緊，包括超市與食品業」。

根據最近針對1500名會員的調查，在疫情高峰期，有些會員通報有短暫時期營運量能減半。

全國食品雜貨協會在電子郵件中說：「雖然供應鏈上還有許多食品，但由於持續遭遇供應鏈與勞工方面挑戰，我們預期在一些產品類別上，消費者仍將持續遭遇零星的中斷狀況，跟過去一年半見到的狀況一樣。」

© 2022 AFP