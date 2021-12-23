Omicron擴散快速 西班牙再祭戶外戴口罩強制令

（法新社馬德里22日電） 西班牙確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例激增，政府今天表示，將再度強制戶外戴上口罩，以遏止快速擴散的Omicron變異株。

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西班牙政府聲明指出，總理桑傑士（Pedro Sanchez）今天將召開內閣會議以通過這項命令，但未說明何時開始實施。

西班牙在首波疫情爆發後，於2020年5月實施強制戴口罩規定，今年6月下旬結束戶外戴口罩命令，但仍要求在室內公共場所，及戶外擁擠時無法保持社交距離情況下必須戴上口罩。

桑傑士與地區首長舉行視訊會議，討論如何減低Omicron變異株擴散。

人口約4700萬的西班牙目前約有8成人口施打疫苗，覆蓋率為世界上最高的國家之一。直到最近，西班牙避免染疫激增情況出現，但此時歐洲其他國家因感染人數增加，已採行更嚴格防疫措施。

隨着Omicron變異株擴散，西班牙出現新一波疫情，於21日寫下新增近5萬例的染疫紀錄，與前一波Covid-19疫情相較，目前的住院率和入住加護病房人數仍相對偏低。

西班牙17日Covid-19感染率攀升，每10萬人中超過500人染疫，已經突破衛生部所認定的「非常高風險」門檻，且確診人數是12月初以來的兩倍多。

根據昨天官方資料，西班牙所有Covid-19病例中，Omicron約佔47%，較前一周僅佔3%猛烈攀升。（譯者：紀錦玲）

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