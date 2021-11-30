Omicron新變種讓經濟再添變數
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（法新社華盛頓29日電） 剛要從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的沉重打擊中慢慢恢復，全球經濟現在又遭逢Omicron新變種病毒衝擊。 世界衛生組織（WHO）不到1星期前才通報的Omicron新變異株，現在已從非洲迅速蔓延到太平洋，從歐洲擴散到加拿大，數十國因此宣布了旅遊限制。 這個新變異株會對經濟帶來多大衝擊，端視它有多危險，以及既有疫苗抵抗力有多強。那意味着，即便心裡懷抱最樂觀的想法，經濟學家已開始着手下修對2022年的經濟預測。 已預期明年成長4.9%的國際貨幣基金（IMF），多月來堅稱新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）與其變種仍是主要威脅。
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英國經濟研究機構牛津經濟公司（Oxford Economics）經濟學家達科（Gregory Daco）表示，如果Omicron「癥狀相對輕微」且疫苗「有效」，經濟衝擊可能「不大」，2022年全球成長可能減少大約0.25個百分點。 若是出現最壞的狀況，也就是Omicron極度危險，導致全球許多地區再度封城，2022年全球經濟成長可能降至約2.3%，和牛津經濟公司在Omicron出現前預測的4.5%有一段差距。 達科指出，若是這種狀況，就不確定各國政府願不願意更進一步推出振興方案，特別是在有疫苗的情況下。 美國經濟評議會（The Conference Board）經濟學家倫德（Erik Lundh）表示，那些層面「都會是影響全球經濟與人們行為的真正關鍵」。
© 2021 AFP