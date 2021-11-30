Omicron新變種讓經濟再添變數

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（法新社華盛頓29日電） 剛要從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的沉重打擊中慢慢恢復，全球經濟現在又遭逢Omicron新變種病毒衝擊。 世界衛生組織（WHO）不到1星期前才通報的Omicron新變異株，現在已從非洲迅速蔓延到太平洋，從歐洲擴散到加拿大，數十國因此宣布了旅遊限制。 這個新變異株會對經濟帶來多大衝擊，端視它有多危險，以及既有疫苗抵抗力有多強。那意味着，即便心裡懷抱最樂觀的想法，經濟學家已開始着手下修對2022年的經濟預測。 已預期明年成長4.9%的國際貨幣基金（IMF），多月來堅稱新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）與其變種仍是主要威脅。