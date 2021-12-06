Omicron疑慮、中國科技股陷利空 亞股走勢分歧

（法新社香港6日電） 美國就業報告令人失望、中國科技類股和地產業巨擘恆大陷入困境，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的Omicron變異株投下不確定性，亞洲股市今天收盤走勢分歧。

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Omicron變異株已在全球各地現跡，但尚未傳出任何死亡病例。各國政府持續爭相釐清Omicron傳染力多高，及現有疫苗對抗這支變異株的效力多強。

儘管美國首席防疫顧問佛奇（Anthony Fauci）昨天表示，Omicron嚴重性的相關初步數據「略微振奮人心」。但由於多國政府恢復了許多人原本冀望已成過往的限制措施，投資人擔憂全球經濟復蘇恐因此受阻。

香港摩根大通私人銀行（JP Morgan Private Bank）亞洲投資策略部主管吳安瀾（Alexander Wolf）指出：「任何旅行相關及經濟重啟的復蘇時程，可能因為Omicron而進一步往後延。經濟重啟若維持這種『走走停停』的方式，可能導致近期成長力道減弱。」

美國3日公布的就業報告令人大失所望，全球最大經濟體11月僅增加21萬就業人口，連專家預期的一半都不到。美國股市收盤應聲下挫，拖累亞股今天表現。

除了變異病毒株疑慮，有跡象顯示，美國利率政策立場即將轉向鷹派，增添市場利空。

香港股市今天收盤下挫1.76%，賣壓來自中國叫車服務平台滴滴出行將自美股下市，以及中國電子商務巨擘阿里巴巴在違反中國反托拉斯規定而遭重罰後，今天宣布高層改組，早盤股價一度大跌8.3%，恆生科技指數午盤也應聲重挫逾3%

另一方面，中國地產開發商恆大預警，現有流動性情況「不保證集團將有充分資金繼續履行財務義務」，恆大在香港股價今天應聲大跌近20%。種種利空拉低港股大盤走勢，上海股市也受波及收低0.50%。

滴滴將從美股下市，也打擊到持有相當比例滴滴股份的日本電信與投資巨擘軟體銀行（Softbank）。加上其他監管相關壞消息打擊，軟銀今天股價大跌近9%。

東京股市收跌0.36%，台北、威靈頓和孟買股市同樣收黑。但雪梨、首爾、新加坡、吉隆坡和馬尼拉股市則收高。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

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