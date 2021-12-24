Omicron疫情比Delta還嚴重 美國人耶誕照旅行

（法新社華盛頓24日電） 美國目前COVID-19單日新增感染已超過今夏Delta變種時的峰值，但數以百萬計民眾仍準備長途旅行過耶誕，恐推升染疫人數。

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跡象顯示，美國國內旅行並未因篩檢障礙而受太大影響。據美國航空（American Airlines）統計，本月19日至明年1月1日期間，每天運營5000趟航班，相當於2019年疫情爆發前業務的86%。

美國汽車協會（AAA）估計，本月23日至明年1月2日期間，將有多達1.09億人次開車上路、搭機，比2020年高出34%。

美國早已不堪負荷的醫療系統與醫護，因更具傳染力及抗藥性的Omicron疫情而瀕臨崩潰，預期耶誕假期將進一步推升感染人數。

美國某些地方90%以上的新增確診都是Omicron。根據疫情追蹤網站Covid Act Now顯示，7天平均每日新增感染人數為17萬1000人，超過9月的Delta疫情高峰，許多地區的加護病房佔床率已超過90%。

拜登故鄉德拉瓦州州長卡尼（John Carney）在簡報中說：「今年此時的住院人數已高於去年同期。」他同時宣布所有非緊急手術一律延後。

麻州健康與醫院聯盟（Massachusetts Health and Hospital Association）執行長華爾希（Steve Walsh）告訴當地媒體，羅德島州和麻州的醫護因身心俱疲，爆出走潮。（譯者：陳怡君）

© 2021 AFP