Omicron疫情超越Delta 美國篩檢量能大不足

（法新社華盛頓24日電） 美國目前COVID-19單日新增感染已超過今夏Delta變種時的峰值，面臨篩檢量能嚴重不足的困境。

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耶誕期間的篩檢量能不足，像是大城市的藥局預約已滿、聯邦篩檢站人滿為患、居家篩檢試劑根本買不到等，都加劇美國防疫問題。

美國總統拜登本周承諾，從明年1月起將增設篩檢站，同時免費提供民眾5億套居家篩檢試劑。拜登在競選期間痛批川普防疫不力，如今在對抗疫情上也重重跌了一跤。

在紐約市特拉維斯公園（Travers Park）新設立的聯邦篩檢站，大排長龍的民眾身穿厚重衣物以抵禦刺骨低溫。住皇後區的菲利克斯（Maria Felix）在等待結果時說：「原本要和家人見面，但我可能確診了，應該會作罷。」

政府工作人員同時也在街頭分發居家篩檢試劑，但在擁有840萬人口的紐約市，5個行政區僅分別預留2000份，預期篩檢試劑在未來一段時間將持續短缺。

紐約居民安蒂加（Jocelyn Antigua) 想在與年邁父母見面前確定自己是否染疫，「令人遺憾的是，只有2000份篩檢試劑可用」。（譯者：陳怡君）

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