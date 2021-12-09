Omicron病例激增 英格蘭收緊防疫限制措施

（法新社倫敦8日電） 由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異病株Omicron病例激增，英國首相強生（Boris Johnson）今天宣布收緊英格蘭地區防疫限制措施，包括推出居家辦公指引和強制疫苗護照。

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強生在簡報中表示，Omicron病例每2至3天呈倍數成長，「住院人數恐大幅增長」。

作為一系列新措施的一環，政府將恢復建議英格蘭民眾居家辦公。

強生說：「從周一（13日）起，如果可以就應居家辦公，非得去上班才去。」

強生也表示，體育館等超過萬人出席的任何場地也將要求出示疫苗護照。15日將有4場英格蘭足球超級聯賽（Premier League）賽事登場。

民眾屆時須出示已接種2劑疫苗的證明，或提出抗原篩檢結果呈陰性的證明。

強生說，政府也將制定法律要求，規定須在多數公共室內場合戴口罩，包括戲院和電影院等。在英格蘭，已有法律明文規定民眾搭乘大眾運輸工具和在商店內必須戴口罩。

強生強調民眾接種疫苗及現已提供的疫苗加強針的重要性。目前英國已有近2100萬人接種加強針。

他說：「現在我們每個人所能做最重要的事情，就是挽袖打針，關鍵是輪到自己時去接種加強針。」（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）

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