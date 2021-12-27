Omicron發威 紐約染疫兒童住院率增4倍

（法新社華盛頓26日電） COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株病例持續攀升，美國紐約衛生官員通報染疫兒童住院人數也隨之增加，白宮今天承諾將迅速解決國內病毒檢測量能不足的問題。

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紐約州衛生廳24日在聲明中警告：「與COVID-19相關的兒科住院人數呈上升趨勢。」

根據聲明，「自12月5日那一周起至本周」，紐約市「18歲以下兒童的住院人數增為4倍」。

紐約州衛生廳還說，染疫住院的兒童中，約有半數不到5歲，而這個年齡層不符合接種疫苗資格。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的統計數據，美國COVID-19確診病例數正在飆升，過去7天平均每天新增近19萬人染疫。

Omicron變異株疫情擴散，加上民眾通常會在節日假期旅行或與家人團聚，使全美各地檢測試劑供不應求。

美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）今天承認，美國存在檢測量能不足的問題，矢言下個月將向民眾提供更多檢測工具。

美國總統拜登本月21日宣布一連串新措施，以應對最新一波疫情，包括將從明年1月起，免費提供5億劑居家快篩試劑給有需要民眾。

佛奇今天強調，政府正在加緊應對疫情升溫，並重申Omicron變異株具有「極強的傳染性」。

除了醫院和篩檢站人潮洶湧，Omicron變異株也迫使美國數以千計航班取消，因為機組人員在接觸病毒後請病假或必須隔離檢疫。

佛奇指出，南非和英國最近進行的研究表明，與之前的病毒株相比，Omicron導致住院的可能性較小，住院時間和患者對氧氣的需求也較低。

但他也警告說，Omicron看似較溫和但具高傳染力，影響力仍不容小覷。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）

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