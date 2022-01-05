Omicron肆虐 美單日新增病例創新高

（法新社巴黎4日電） 美國COVID-19單日新增病例昨天創下破全球紀錄的108萬211例，由於周末延遲統計的關係，美國周一的數據通常會較高，加上周末連續3天新年假期影響，數字可能會進一步擴大。

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約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）指出，美國7天滾動平均病例數昨晚來到每天48萬6000例，專家認為這是較為可靠的參考指標。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）高度變異的Omicron是迄今最具傳染力的病毒株，去年接近尾聲時佔全美病例約59%。

Omicron造成的死亡和住院率在全球各地都較低，推升這種病毒可能進化成相對溫和的季節性疾病的希望，不過世衛歐洲分部今天發出不祥警告，表示染疫率激增反而可能帶來反效果。

世衛高級緊急事務官史摩伍德（Catherine Smallwood）接受法新社訪問時指出：「Omicron散布愈多，傳染就愈多，複製也愈多，更可能產生新變異株。現在，Omicron是致命的，它會導致死亡…或許嚴重性稍低於Delta，但誰知道接下來可能會出現怎樣的變異株。」

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