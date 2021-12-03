Omicron變異株擴散 美國澳洲驗出本土首例

（法新社華盛頓3日電） 全球各地有關當局急忙遏阻有大量突變的Omicron變異株擴散時，美國與澳洲今天宣布驗出首起Omicron本土病例。

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世界衛生組織（WHO）表示，需要花數周時間才能判定COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron是否更具傳染力、Omicron是否會引發更多重症，以及目前療法與疫苗對Omicron的效力。

目前有20多國政府偵測到Omicron病例，包括印度。自近兩年前出現首起COVID-19病例後，印度成為疫情最嚴重的國家之一。

美國目前驗出10例Omicron確診，包括紐約州今天宣布的5例、洛杉磯郡有1例、夏威夷也有1例。

在夏威夷與明尼蘇達州驗出的確診患者，都沒有近期的國際旅遊史，表示Omicron已在美國境內傳播開來。

夏威夷衛生部表示：「這是社區傳播病例。」

澳洲今天也通報有一起Omicron確診病例，患者是一名學生，沒有國外旅遊史。

澳洲已全面禁止非公民旅客入境，並對來自非洲南部的航班實施限制，但仍在最大城雪梨驗出這起Omicron病例。

昨天，新加坡宣布驗出兩起Omicron確診病例，鄰國馬來西亞今天也通報首起Omicron病例。

馬來西亞衛生部長凱里（Khairy Jamaluddin）說，這起病例是從南非抵達的外籍學生身上驗出，患者是在11月19日飛抵馬來西亞。

© 2021 AFP