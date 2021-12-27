Omicron變異株肆虐 法國擬強化防疫措施

（法新社巴黎27日電） 法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）預料今天將宣布實行新一波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施。因Omicron變異株迅速擴散，法國近日確診數激增。

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法新社報導，法國25日的單日新增確診數首次超過10萬例，是疫情爆發近2年以來的最高單日確診數。官員警告，醫療院所恐再次面臨超荷危機。

即使法國最近數周有數以百萬計民眾施打追加劑，但公衛專家預估，明年元月中旬前，每日確診人數恐快速攀升。

目前有近3300人接受重症監護，再次高於當局為應變最壞情況而設定的3000人危機臨界點。

馬克宏將於法國時間下午4時（格林威治時間下午3時）從他位於布瑞岡松堡（Bregancon）的地中海度假別墅，和內閣重要成員及法國公衛體系代表舉行視訊危機會議。

正在研商推行的方案之一，是把法國目前的健康通行證進一步強化，僅有完成接種疫苗者可獲得，排除最近獲得陰性篩檢證明的民眾。法國目前進入餐廳、電影院和其他公共場所，都需要提供健康通行證。

部分醫師也建議法國在跨年夜採取宵禁，另有醫護人員希望延後學生放假後返校日期，目前訂於元月3日。

另一項可能推行措施，是規定在戶外也必須戴口罩，目前法國東部阿爾卑斯山薩瓦省（Savoie）以及多個歐洲國家已經採取這項規定。

官員持續呼籲民眾，假期期間不要舉辦大型家族聚會。此外，可以接種第3劑追加劑的4000萬民眾當中，已有約2200萬人完成施打。

© 2021 AFP