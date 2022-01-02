Omicron迅速蔓延 法6歲以上搭大眾交通工具得戴口罩

（法新社巴黎1日電） 法國為防堵COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異病毒株，有一系列防疫措施，最新的一環是規定6歲以上兒童搭乘大眾交通工具時將必須戴上口罩。

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過去的規範要求11歲以上兒童在搭乘大眾交通工具時佩戴口罩，但有鑒於Omicron變異病毒株迅速蔓延，巴黎當局升高防疫力道。

1月3日起，法國6歲以上兒童在國內搭乘所有交通工具時都必須戴上口罩。另外，同樣自3日起，所有交通工具上都將不得提供食物或飲料，並持續3周時間。

法國總理卡斯特克斯（Jean Castex）是在上個月27日下令禁止交通工具提供食物、飲料。

法國國營鐵路公司（Societe Nationale des Chemins de Fer Francais, SNCF）發言人表示，最新的禁令意味着乘客完全不能拿下口罩，包括不能摘口罩飲食，但跨國移動的列車大力士（Thalys）、歐洲之星（Eurostar）不在此限。

針對最新禁令，法國國鐵表示，1月3日到23日期間，法國高速列車（TGV）和跨城市間的列車將暫停餐車服務。

最近幾天，法國COVID-19的單日新增病例屢創新高，2021年最後一天新增23萬2200人確診，創下疫情爆發以來的新高單日紀錄。

儘管如此，法國政府目前仍試着避免採取命令餐廳、酒吧暫停營業的防疫措施，而是多鼓勵民眾施打疫苗追加劑。

© 2022 AFP