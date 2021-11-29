Omicron風聲鶴唳亞股續挫 然油價反彈

（法新社香港29日電） 亞洲股市繼上周傳出COVID-19變異病毒株Omicron相關消息引發拋售潮後，今天收盤再度挫低。不過，隨着投資人持續評估變異株對全球經濟復蘇的威脅程度，油價出現強勁反彈。

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非洲南部發現高度突變的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異病毒株Omicron，有人擔憂它有辦法躲過疫苗防治，迫使數個國家已禁止往來非洲南部航班，並採取新的圍堵措施。

先前由於通貨膨脹顯着升溫，加上各國中央銀行為防物價失控而開始退出超寬鬆貨幣政策，投資人情緒已忐忑不安；如今又發生Omicron相關危機，交易場上焦慮感更濃。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）分析師卡崔爾（Rodrigo Catril）指出：「Omicron的不確定性促使人們重新評估全球經濟展望。新一波疫情可能見到感染或死亡病例增加，也可能不會。在我們有更多訊息前，市場很可能維持緊張。」

有2名南非衛生專家表示，Omicron的感染癥狀目前看來溫和，消息令一些交易商減輕焦慮。不過，世界衛生組織（WHO）仍強烈建議抱持謹慎。

西德州中級原油（WTI）和布倫特（Brent）原油價格26日分別大跌13.1%和11.5%後，今天雙雙出現亮麗漲勢。其中西德州油價一度漲逾5%，稍晚漲幅收斂；布倫特油價則反彈達4%。

不過，亞洲股市今天追隨美國股市3大指數26日收盤下挫逾2%的跌勢。其中東京股市收低1.6%，因日本政府逆轉幾周前才放寬的嚴格入境規定，宣布恢復禁止所有新申請的外籍旅客入境，引發航空公司股價重挫。

香港股市收跌1%。由於中國警方26日宣布逮捕澳門博弈仲介大亨周焯華，稱對方供認經營非法賭博活動，引發在港股掛牌的澳門賭場類股重挫。其中美高梅中國大跌逾10%，銀河娛樂、永利澳門、新濠博亞、澳門博彩和金沙中國都挫低。

雪梨、首爾、新加坡、台北、威靈頓、曼谷和馬尼拉股市也全數收黑。但上海股市收平，雅加達和孟買股市則收高。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

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