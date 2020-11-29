OPEC+將召開視訊會議 可能延長既有減產規模

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（法新社維也納29日電） 石油輸出國家組織和俄羅斯等產油國聯盟（OPEC+）30日和1日將召開視訊會議，預料將就延長現有減產規模做出最後決定。目前2019冠狀病毒疾病疫情仍持續衝擊全球石油需求。

產油國今年為因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情導致的需求大跌，被迫大量減產。石油產業至盼揮別災難性的一年。

OPEC+也希望避免重蹈4月油價崩跌的覆轍。

根據4月達成的協議，目前每天減產770萬桶的規模，原定自2021年1月起放寬為每天減產580萬桶。但多數觀察家預期現有規模將延長實施3至6個月。

近幾周OPEC+要角已暗示，儘管多家藥廠傳出疫苗研發有進展的正面消息，仍不排除延長既有減產規模。

英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）、美國輝瑞大藥廠（Pfizer）／德國BioNTech、美國莫德納生物技術公司（Moderna）的候選疫苗，近幾周都公布激勵人心的試驗結果，為石油需求提供一線生機。

不過疫苗帶來的影響較為長期，OPEC及夥伴國則聚焦支持2021年第一季、可能還有第2季的油價。

© 2020 AFP