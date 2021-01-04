OPEC+聯盟將開視訊會議討論2月產量 盼續增產

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（法新社倫敦4日電） 石油輸出國家組織（OPEC）的成員國及夥伴今天將召開視訊會議，以敲定2月份的石油產量，這些產油國希望繼續增產。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情去年重創原油市場後，石油輸出國家組織和俄羅斯等產油國聯盟（OPEC+）召開這項部長級會議。

儘管去年年底油價略微回升，但是沙烏地阿拉伯領銜的13個OPEC會員國，以及俄羅斯為首的10個產油盟國，仍因市場的劇烈震蕩而蒙受損失。

去年11月30日至12月3日召開上次視訊峰會時，OPEC+成員國同意今年元月每天產量提高50萬桶，也同意每月初會商以決定下個月的產量調整。

OPEC秘書長巴爾金都（Mohammad Barkindo）3日表示，這項協議「為在未來數月逐步恢復每天多供應市場2百萬桶原油創造條件」。

目前各國政府紛紛展開施打疫苗抗疫的方案，不過仍難以預料市場需求的變化。

儘管石油輸出國家組織和俄羅斯等產油國聯盟舉足輕重，但是非OPEC+國家對於原油市場的影響力不容小覷，主要是每天仍生產1100萬桶原油的美國。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）

© 2021 AFP