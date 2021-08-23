PayPal英國推加密幣服務

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社倫敦23日電） 美國支付平台PayPal 今天表示，本周將首次開始允許英國用戶透過PayPal購買、持有和出售加密貨幣。

今年稍早美國多家支付龍頭採取類似舉措後，PayPal現在也加入數位貨幣的火熱趨勢。

PayPal表示，英國顧客將可在PayPal的App與網站選擇比特幣、以太坊（Ethereum）以太幣（Ether）、萊特幣（Litecoin）、比特幣現金（Bitcoin Cash）4種加密貨幣，平台將增加新的加密貨幣標籤，即時顯示貨幣價格，新服務預計本周開始，下幾周內就可以提供給所有符合資格的顧客。

PayPal副總裁兼區塊鏈、加密貨幣和數位貨幣部門總經理達彭特（Jose Fernandez da Ponte）表示：「疫情加速了數位變革以及生活所有層面的創新，像是貨幣的數位化、更多消費者採用數位金融服務等等。」

他說，PayPal希望這項新服務「能有助英國民眾探索加密貨幣」，「我們致力持續與英國與世界各地的主管機關密切合作、提供支援，要對形塑數位貨幣在全球金融和商業未來扮演的角色，做出有意義的貢獻。」

© 2021 AFP