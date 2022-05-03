Politico：美最高法院擬推翻保障墮胎權裁定

（法新社華盛頓2日電） 美國媒體Politico獨家報導，根據一項外泄的多數意見草案，美國最高法院有意推翻過去對墮胎權的相關裁定，這將導致憲法對墮胎權近50年的保障蕩然無存。

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Politico取得的這份草案是由大法官阿利托（Samuel Alito）撰寫，已在最高法院內部流傳。

美國最高法院1973年在「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）做出保障墮胎權的裁定，但這份98頁的多數意見草案稱此決定「從一開始就大錯特錯」。

Politico在官網公布這份標註為「法院意見」的草案，阿利托在文件中寫道：「我們認為必須否決羅與凱西兩案的裁定。是時候依循憲法，把墮胎權議題還給民選代表來處理。」

在「羅訴韋德案」中，最高法院裁定女性墮胎權受憲法保障。1992年，最高法院又在「計畫生育協會訴凱西案」（Planned Parenthood v. Casey）中，保障女性在胎兒可於子宮外存活之前的墮胎權，即大約孕期22周到24周。

阿利托寫道：「我們不得不做出結論，墮胎權並非深植於我國歷史和傳統之中。」

Politico引述知情人士的說法報導，除了草擬第一版多數意見的阿利托之外，還有4名保守派大法官投下贊成票，分別是湯瑪斯（Clarence Thomas）、戈蘇奇（Neil Gorsuch）、卡瓦諾（Brett Kavanaugh）和巴瑞特（Amy Coney Barrett）。

根據報導，另外3名自由派大法官正在處理異議；至於首席大法官羅伯茲（John Roberts）的投票意向，目前還不清楚。

Politico強調，這份文件還只是草案，大法官們有時也會在做出最終裁定之前改變投票意向。

© 2022 AFP